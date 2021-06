Elisabetta Canalis ha condiviso nuovi scatti sui social in cui si è mostrata sublime. In bikini ha lasciato i fan senza fiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Fisico scolpito, bellezza mozzafiato, curve incredibili. Elisabetta Canalis ha lasciato il pubblico senza parole mostrandosi in bikini sui social. Sulla sua pagina Instagram, seguita da più di 2 milioni di follower, ha postato un carosello di foto in cui sfoggia la sua forma smagliante. 42 anni, la showgirl ha mantenuto nel tempo il suo fisico perfetto grazie ad allenamenti quotidiani e una dieta sana. Amante dello sport, in particolare si dedica al kickboxing condividendo sovente sul web i suoi allenamenti.

In questi giorni l’ex velina di “Striscia la Notizia” ha catturato l’attenzione in merito al suo ritorno in Italia per motivi lavorativi. Da tempo in America, la showgirl sembrerebbe che si trasferirà in Italia per condurre un nuovo format. Si tratta del programma su Tv8 “Vite da copertina” che dovrebbe partire il prossimo autunno.

Elisabetta Canalis: in bikini lascia tutti senza fiato

