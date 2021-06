Adriana Volpe commuove il web con un messaggio di auguri per una persona molto speciale, come sta la conduttrice dopo il divorzio?

Per Adriana Volpe l’ultimo periodo non è stato facile, ha dovuto affrontare dei problemi familiari che l’hanno messa a dura prova. La separazione dal marito non è stata una cosa semplice, ma ora sembra che la sua vita stia andando nel verso giusto.

Ha accanto le persone che la amano per quello che è, la sua bambina e i suoi cari. Per non parlare dei fan che la seguono su Instagram, sono arrivati a più di quattrocentomila.

Adriana Volpe: sempre accanto a lei, il suo angelo custode -FOTO

Nonostante la sua situazione sentimentale, Adriana Volpe ha avuto una stagione televisiva molto soddisfacente. Il programma da lei condotto su Tv8 “Ogni mattina” ha ottenuto ottimi risultati e sicuramente la presentatrice verrà confermata anche per la prossima edizione.

Dopo tanti lavori in Rai e la partecipazione al “Grande fratello vip” nel 2019-2020, ha deciso di cambiare rotta e di seguire un programma tutto suo insieme al collega Alessio Viola.

In ogni occasione c’è sua sorella accanto a lei ed oggi che è il suo compleanno, Adriana Volpe la mostra su Instagram in una foto appena pubblicata. Il messaggio ha commosso i fan che hanno subito lasciato un commento sotto al post.

“Tanti auguri sister!!! Batti tutti 40 a 0 per nobiltà d’animo, per purezza e simpatia”. Le scrive sotto ad una foto in primo piano. Bionde entrambi, il sorriso è uno stemma di famiglia. Il loro sguardo è simile e sono tutte e due due donne meravigliose e di classe.

Hanno sette anni di differenza ma sembrano gemelle. Non sappiamo molto sulla vita della sorella quarantenne, ma a quanto pare non fa parte del mondo della televisione. Le due hanno preso strade diverse ma non perdono occasione di ritrovarsi e trascorrere del tempo insieme. Il loro legame è unico e mai nessuno riuscirà a ostacolarlo.