Adriano Celentano, chi è il fratello di cui tutti parlano: un volto noto

Adriano Celentano ha un fratello, ma chi è? Il pubblico lo conosce per via della figlia, molto nota nel mondo della televisione

Adriano Celentano è uno dei cantanti più affermati nel panorama artistico italiano. Le sue canzoni hanno fatto la storia della musica del nostro Paese e sono conosciute in tutto il mondo.

Non solo cantante, ma un artista a trecentosessanta gradi. Attore di teatro e cinema, cantautore, Adriano Celentano non ha perso occasione di imparare e trasmettere al pubblico le sue più grandi passioni.

L’amore della sua vita Claudia Mori lo ha accompagnato lungo il percorso e ancora oggi è accanto a lui a sostenerlo. Oltre a sua moglie, cosa sappiamo della sua famiglia? Scopriamo insieme chi è il fratello.

Adriano Celentano: chi è il fratello?

Si chiamava Adriano Sandro ed aveva diciotto anni in più del cantante. E’ conosciuto soprattutto per essere il padre di Alessandra Celentano, la temuta insegnante della scuola di “Amici di Maria De Filippi”.

Non abbiamo altre notizie al riguardo, è morto all’età di ottantanove anni e da un po’ viveva insieme alla moglie a Viareggio.

Su Instagram però qualche tempo fa è spuntata una foto che ha fatto tanto parlare il web. Si tratta di un dolce ricordo postato dalla figlia del molleggiato in cui mostra suo padre e suo zio al mare.

“Mio papà sulle spalle di suo fratello Sandro. Il caro zio Sandro, papà di mia cugina” Scrive.

Un’immagine in bianco e in nero che ha fatto commuovere anche sua cugina Alessandra che ha commentato: “Che belli che sono. Mi manca tanto il mio dolce papà!”. A quanto pare anche l’insegnante di danza classico ha un lato tenero.

I due fratelli erano molto uniti come le figlie, Rosita e Alessandra Celentano non rinunciano a vedersi non appena ne hanno la possibilità. Il loro legame supera ogni distanza e non c’è lavoro che tenga, la famiglia è sempre al primo posto.