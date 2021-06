“Che belle collane”, Agata Centasso, curve straripanti e fisico scolpito: bomber di razza – FOTO

Colpo a segno per Agata Centasso, bellezza mozzafiato e più accattivante del panorama calcistico: sontuosa.

Da poco tempo è entrata nel giro delle campionesse del panorama calcistico. Agata Centasso ha messo lo “zampino” anche in occasione dell’ultima foto social, pubblicata via Instagram.

La professionista del Venezia Calcio Femminile è reduce da una stagione da urlo condita da gol e dribbling spettacolari che hanno rilanciato letteralmente le ambizioni della squadra. Un punto di riferimento nel calcio come nella vita in generale, amatissima dalla famiglia e molto seguita sui social, dove ultimamente ha acquisito una certa confidenza.

La sua carriera è iniziata sui campetti di Basket. Poi tra un momento di intrattenimento e due calci ad un pallone, con i suoi fratelli ha mostrato un talento inaspettato. “Mi chiamavano IsaBelva”, tuonava non molto tempo fa in un’intervista in cui ha ripercorso le tappe di un’infanzia fortunata e di sani principi

Agata Centasso ha fatto un “gol” incredibile: che spettacolo!

