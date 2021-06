Alberto Matano in vacanza, c’è l’errore e l’occhio cade proprio lì – FOTO

Alberto Matano dopo mesi di lavoro finalmente si rilassa ma c’è un particolare che non passa inosservato. I fan sono attentissimi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Finalmente tempo di vacanza per Alberto Matano. Il conduttore de “La vita in diretta” ha terminato per ora il suo impegno lavorativo in casa Rai e si gode il meritato relax.

Una stagione non facile ma ricca di soddisfazioni per via degli ascolti ottimi. Con il suo programma pomeridiano Matano è riuscito a battere Barbara D’Urso, cosa che non avveniva da diverso tempo.

E anche per questo a settembre lo ritroveremo ancora al timone della sua trasmissione. Nel frattempo però, è il momento di rilassarsi e staccare la spina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Romina Power in cerca dell’amore, per lei uno spasimante famoso. E Al bano?

Alberto Matano, relax ed errore in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Conoscete Denise la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio? I segreti che nessuno sa

Il tanto atteso sogno per Alberto Matano adesso è realtà. Il relax, il riposo, la vacanza, finalmente sono arrivati anche per lui. Dopo un anno di lavoro intenso e molto impegnativo, anche per via del Covid, l’ex mezzo busto del Tg1 si concede un po’ di sano e meritato riposo.

Impossibile non comunicarlo sui social ed ecco il post e due foto che lo mostrano in versione casual. Ma ai fan nulla passo inosservato. C’è un particolare che stupisce e cattura l’attenzione.

“Total relax… sognooo🏄🏻‍♂️”così scrive Alberto Matano su Instagram accompagnato dagli hashtag: “#domenica #mare #nozoom”. Cappellino, occhiali da sole, mare alle sue spalle, sorriso raggiante e una bella camicia azzurra con le maniche sbottonate e leggermente arrotolate. Tutto molto easy per lui che per lavoro, invece, deve essere sempre impeccabile.

Ma ecco che l’occhio cade proprio lì. È un fan che dopo pochi minuti dalla pubblicazione del post fa notare a tutti un dettaglio. “Ahhhh allora non sono solo io che non stiro le camice ☺️”.

Matano, infatti, dai lati ha la camicia leggermente sgualcita e dopo averlo visto in versione sempre perfetta e ordinata, questo piccolo particolare che mostra come il giornalista è decisamente rilassamento, per i fan è degno di nota.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Dopo un anno intero di dirette ininterrotte Matano lascia cadere i freni e cede all’errore. Perdonato? Certo che sì, i suoi fan lo adorano comunque.