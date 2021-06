“Sembri una prof”, Andrea Delogu ruggisce e manda in tilt i fan – FOTO e VIDEO

Andrea Delogu ha pubblicato una foto in cui appare in primo piano bellissima e con lo sguardo fiero e attraente: i fan sono impazziti

La conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu ha pubblicato una foto e un video nuovi su Instagram qualche ora fa. Nello scatto è ritratta con uno sguardo fiero come anche la posizione del corpo in cui sta, guardando dritto davanti a sé. Come didascalia alla sua immagine ha scritto: “Quando sarò grande ficcherò la testa in un cerchio all’inizio di ogni film e ruggirò”, visto che come filmato c’è il leone della “Metro Goldwyn Mayer”, la storica compagnia privata di produzione cinematografica degli Stati Uniti.

In tanti hanno scherzato su questo post del tutto bizzarro e c’è chi ha scritto: “Mamma mia sembri un prof di quelle di ferro”, riferendosi al modo di stare seduta del tutto impostato e anche alla mise seria che indossa, una maglietta a maniche lunghe bianca bucherellata.

La foto e il video di Andrea Delogu: il potente ruggito

