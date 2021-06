“Un miracolo venuto dalla galassia”, Anna Tatangelo, bomba indomabile: curve all’impazzata – FOTO

Anna Tatangelo infiamma il web con uno scatto a pelo d’acqua da far impazzire tutti a prima vista: indomabile!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

I ricordi per Anna Tatangelo non vengono mai riposti nel dimenticatoio. La regina dell’estate 2020 si conferma anche quest’anno una bomba sexy mai vista prima.

Lo spettacolo non è mai abbastanza per i fan, letteralmente impazziti da un monumento femminile al naturale. Lei non ha nulla da invidiare alla concorrenza più spietata da un punto di vista della sensualità.

Lo ha dimostrato in diverse circostanze e ancora oggi sortisce effetti speciali oltre che addolcire il cuore degli impavidi. Sensazionale nel canto e nella melodia, le sue grandi passioni sin da piccola, la Tatangelo non è da meno neppure quando si mette in mostra da un punto di vista fisico.

Un sogno ad occhi aperti che continua a far innamorare tutti a prima vista. L’occasione per celebrare una sensualità senza precedenti è troppo ghiotta per lasciarsela scappare

Anna Tatangelo, via allo spettacolo in acqua bollente: “piccante” come non mai

