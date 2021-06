Mediaset potrebbe avere nella prossima edizione di “Amici” un volto noto di Rai 1, Milly Carlucci si opporrà a questo “passaggio di proprietà”?

Il talent di Canale Cinque “Amici” è terminato da circa un mese con la vittoria di Giulia Stabile, però, come tutti gli altri programmi di intrattenimento sia di Mediaset che della Rai, sta scaldando i motori per la prossima edizione in onda da settembre.

Secondo alcune indiscrezioni rilasciate da Libero Quotidiano, pare che la padrona di casa Maria de Filippi voglia tra i docenti dietro il bancone proprio un noto ballerino presente nel cast di “Ballando con le Stelle”.

Milly si sta perdendo qualche pedina nell’ultimo periodo, dopo l’annuncio dell’uscita di scena di Mariotto, questa notizia non è delle più gradite per la produzione dello storico talent danzante del sabato sera. Ma chi è il volto richiesto per presiedere al “Amici 2022?”

Bomba “Ballando”: Milly perde Raimondo Todaro?

Nell’ultima stagione di Rai 1 si è parlato molto di un suo presunto flirt, poi smentito, con Elisa Isoardi. Stiamo parlando di Raimondo Todaro che potrebbe essere tra i prossimi docenti del talent di Canale Cinque in onda da settembre.

Bravo e competente, sicuramente la presenza di Todaro per gli allievi sarebbe una grande rivoluzione nel formare e far crescere grandi promesse nel campo artistico. Nel programma inoltre potrebbe ritrovare il suo grande (ex) amore Francesca Tocca, dalla cui relazione nel 2003 è nata la loro piccola Jasmine.

Un’amara sconfitta dunque per Milly? Al momento nulla ancora di confermato, attendiamo che le produzioni televisive comunichino la notizia in modo ufficiale.

Sarebbe comunque una grande perdita per Rai 1 e per i fan della trasmissione ormai affezionati ai volti storici che allietano ogni anno con esuberanza e destrezza i sabati sera della rete pubblica.