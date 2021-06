Charlize Theron festeggia il successo di Fast and Furious-FOTO

La splendida attrice Charlize Theron ha condiviso su instagram una serie di foto dedicate al successo del suo ultimo film

Charlize Theron festeggia su instagram, con una serie di scatti che la ritraggono nella serata dedicata alla prima del nuovo film di Fast and Furious. L’attrice è splendida e accanto a lei ci sono gli altri protagonisti storici come Vin Diesel. Nella didascalia ha scritto:”La notte scorsa è stata un sogno, grazie mille a tutti quelli che sono venuti per la serata dedicata a Night Out: Fast and Furious. E stato fantastico vedere gli amici nella vita reale di nuovo, e sono più che grata per il supporto e l’amore mostrato per questa iniziativa. Una notte che non dimenticherò”.

Il cinema è tornato e si vede, le star sono in visibilio

Charlize Theron e Vin Diesel sono soddisfatti e felici oltre l’immaginabile per il successo ottenuto con il nono capitolo della saga di Fast and Furious. Il nuovo film ha debuttato lo scorso weekend nei cinema statunitensi incassando 70 milioni di dollari. Il più alto incasso dal 2019. L’ultima volta che un film è riuscito ad ottenere questo risultato nel primo weekend di uscita, è stato nel 2019 con Star Wars: L’ascesa di Skywalker. La Universal è stata anche molto coraggiosa a rilasciare il film unicamente nelle sale, proprio per supportare la ripartenza del cinema.

A questo proposito Vin Diesel si dice stupito e felice di questa scelta degli studios. In molti infatti nell’arco di quest’anno a causa del covid hanno rilasciato i propri film online.La pellicola adesso verrà presentata in anteprima al Festival di Cannes, per arrivare nelle sale cinematografiche italiane il 18 agosto. Questo è il capitolo finale della saga che è stato suddiviso in tre parti. Questa è la prima parte F9. Ci sarà poi F10 e F11, la conclusione arriverà nel 2024. Per la Theron questa è la seconda volta con Fast and Furious. Si tratta infatti del ritorno del suo personaggio, la cyber-terrorista di nome Cipher. Il personaggio di Charlize Theron era subentrato nel capitolo 8 della saga, ma questa volta si presenta in maniera molto diversa. Ha subito un cambio look notevole Cipher.

Se infatti nell’ottavo film aveva lunghi capelli biondi raccolti in una coda, adesso si presenta con un taglio decisamente più mascolino e un colore più scuro. Un look più agguerrito e da vera cattiva per la Theron, che si è prestata a tagliarsi i capelli a scodella per la riuscita del personaggio. Nell’ottavo film Cipher era scappata dopo aver fallito nel suo piano diabolico. Ora è tornata per vendicarsi di Toretto e il suo gruppo.