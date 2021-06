Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Giulia De Lellis è uno dei personaggi dello spettacolo più amati dal web. È diventata nota agli occhi del pubblico quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi dove centinaia di ragazzi partecipano ogni anno sperando di riuscire a trovare l’amore. Giulia è stata una di queste ragazze, e di certo non si aspettava di riuscire a trovare sia l’amore che un lavoro che è diventato tutta la sua vita. Nessuno prima d’ora aveva raggiunto così tanto successo nel dating show di Maria.

Giulia De Lellis, sempre più bella: nell’ultimo scatto fa impazzire i suoi numerosi fans

Giulia ha tantissimi followers, cinque milioni di persone che apprezzano i numerosi scatti che pubblica su Instagram. Come l’ultimo, dove ha un trucco meraviglioso e un top tutto brillantini che ha colpito l’attenzione del pubblico femminile. Giulia è appena tornata dalla Spagna dove è stata diverse settimane per girare il programma Love Island Italia, dove lei ha esordito come conduttrice riscuotendo tantissimi consensi da parte del pubblico che l’ha seguita anche in questa nuovissima esperienza. Adesso, tornata in Patria, si sta godendo l’inizio dell’estate insieme al suo fidanzato Carlo e ai suoi amici che sono sempre accanto a lei.

Nel giro di pochissimi minuti ha ricevuto tantissimi likes e commenti di apprezzamento, ma anche tanti complimenti per il programma che sta andando in onda ogni giorno su Real Time e che sta conquistando i telespettatori. Giulia è stata promossa a pieni voti come conduttrice e questo è sicuramente solo l’inizio di una splendida carriera.