Dayane Mello è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti con la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip

Dayane Mello è sicuramente una delle donne più amate del mondo dello spettacolo e della moda. Arrivata dal Brasile piena di sogni e di progetti, non si aspettava di certo di riuscire a realizzarli tutti e di arrivare anche più lontano. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha dato tantissimi frutti: nella casa più spiata d’Italia si è fatta conoscere dal pubblico italiano, non solo per la splendida modella che è, ma anche per la persona. Oltre il personaggio, ha messo in mostra l’aspetto umano della sua vita e ha raccontato il suo passato che ha scaturito tantissima empatia.

Dayane Mello, sempre più bella. Lo scatto che ha fatto impazzire il web

Su Instagram ha raggiunto un successo strepitoso, tutte le persone che la seguivano durante il reality hanno ripreso a seguirla qui dove la riempiono di likes e di commenti di apprezzamento. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram Dayane è senza trucco perché sta sponsorizzando una crema: i fans non hanno potuto fare a meno di notare che anche senza un minimo di make-up, sia una bellezza incredibile. Infatti sono tantissimi i commenti che glielo fanno notare e che le consigliano di restare senza trucco più spesso perché è molto più bella acqua e sapone.

Dayane si sta godendo l’inizio dell’estate insieme ai suoi amici che l’hanno sempre seguita a a distanza nei mesi del reality, e anche con persone che ha conosciuto proprio durante questa esperienza che ha fatto nella casa più spiata d’Italia, dove ha imparato a farsi volere bene da molti concorrenti.