Avete mai visto la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio? Si chiama Denise, è bella e giovanissima. Su di lei tutti i dettagli

Gigi D’Alessio ha ricominciato. Dopo la fine della sua storia d’amore con Anna Tatangelo lo scorso anno, ora sembra essere felice affianco alla sua nuova compagna.

Lei è molto giovane e si chiama Denise Esposito. Si parla di lei da molto ma i due sono stati immortalati per la prima volta un po’ di tempo fa. Da parte dei diretti interessati non c’è stata nessuna dichiarazione. Cerchiamo di capire allora chi è Denise, svelando anche dei piccoli segreti su di lei.

Tutto su Denise, la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio

Impazza la curiosità su Denise, la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio. Se loro due non parlano ci hanno pensato delle persone a loro vicine a spifferare qualcosa. Una vecchia amica della giovane ha rivelato: “Denise e Gigi si amano… Denise non ama i riflettori, è una ragazza sobria, e per lei è stato molto difficile approcciarsi ad una relazione del genere. È la prima volta che si trova ad affrontare un amore in una situazione così in vista”.

I due si sarebbero conosciuti la scorsa estate a Capri e nel mese di febbraio ci sarebbero state le presentazioni in famiglia. Denise, inoltre, da qualche tempo frequenta in modo abituale la villa del cantante napoletano a Roma, quella in cui prima Gigi viveva con Anna Tatangelo ed il figlio Andrea.

Tra Denise che ha 28 anni, ed il cantante napoletano le cose proseguono a gonfie vele anche se tra di loro ci sono 26 anni di differenza. “Il loro è vero amore…È una relazione bella, pulita, molto solida” ha aggiunto l’amica della ragazza.

Denise è sempre stata una fan di Gigi e adesso se lo trova accanto come compagno. È bionda, occhi azzurri e studia giurisprudenza per diventare avvocato. I due non vivono ancora insieme. Lei si divide tra Napoli, la sua città, e Roma, quella adottiva del cantante.

Denise ha un fratello maggiore, più grande di tre anni, e suo padre è un generale di Brigata con importanti incarichi.