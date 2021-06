Eleonora Incardona è una delle influencer più formose e con le sue curve infiamma i fan che hanno occhi solo per lei, Instagram implode

Eleonora Incardona non perde occasione di farsi notare dal web pubblicando foto e video molto accattivanti. I suoi scatti diventano virali non appena finiscono in rete e l’influencer è ormai conosciuta in tutto il mondo.

Seguita da quasi cinquecentomila follower, la giovane ragazza è molto attiva sui social ed ha appena intrapreso una carriera brillante. A lei non interessa solo il web ma anche la televisione dove ha già vissuto un’esperienza unica: è stata la conduttrice di un programma sportivo.

Eleonora Incardona: bikini e fuori tutto, spettacolo – FOTO

