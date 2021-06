Elettra Lamborghini fa un annuncio ai suoi fan: tutti senza parole – FOTO

Elettra Lamborghini ha appena pubblicato un annuncio sui social network che ha fatto balzare i suoi fan dal divano: tutti spiazzati!

“Gracias de corazon” è il motto con il quale la cantante “Twerkina”, Elettra Lamborghini esordisce, facendo letteralmente impazzire tutti i suoi fan.

Non siamo di fronte alla classica bellezza dell’estate, figlia del gran calore che sta mettendo in ginocchio l’Italia da un punto di vista meterologico. Per Elettra è arrivato il momento della verità, quella che tutti aspettavano ormai da tanto tempo e solo oggi ne si dà l’ufficialità.

A cogliere alla sprovvista tutti i suoi appassionati è la stessa cantante, con un annuncio elettrizzante, tipico delle grandi occasioni o dei “treni” che passano soltanto una volta nella vita.

Cuori e lacrime di commozione sulla fanpage privata della più grande delle sorelle Lamborghini. Per la sposa di Dj Afrojack potrebbe essere arrivata finalmente la svolta della sua già impeccabile carriera

Elettra Lamborghini fa un annuncio incredibile su Instagram: che spettacolo!

Lo aveva già annunciato qualche settimana fa. Elettra Lamborghini dichiarava in un’intervista di voler abbandonare il mondo dello spettacolo e del piccolo schermo per donare tutta se stessa alla più grande passione che l’ha fatta diventare un “monumento” a livello internazionale: la musica.

La superstar, specializzata nel balletto del “Twerking” è appena reduce da un annuncio di “fuego”, detto alla spagnola, la lingua utilizzata per onorare il grande traguardo raggiunto.

“Elettra amo solo te”, “Ti amo” oppure “Ti aspettiamo a Battiti Live“, i commenti di alcuni dei fan, tra utenti social e amici intimi che hanno voluto celebrare insieme a lei quel salto di qualità tanto atteso.

L’ultimo singolo “PISTOLERO” è già disco d’oro😭📀😭📀😭 grazieeee a tuttiiii🙏🏽vi amooooo❤️”. Insomma difficile trovare qualcuno che è rimasto indifferente di fronte a questa speciale notizia che eleverà Elettra a regina assoluta della musica del momento.