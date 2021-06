Gf Vip, la moglie di Paolo Bonolis nella casa? La riposta arriva direttamente da Sonia – FOTO

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha condiviso poco fa una foto di un estratto di un articolo riguardante il Gf Vip e la sua probabile partecipazione: i dettagli

Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, ha condiviso da poco una immagine su Instagram che descrive la possibilità che lei partecipi al Grande Fratello Vip. Nella foto c’è scritto che Alfonso Signorini, conduttore del reality show, l’ha convinta a partecipare in veste di opinionista e così commentare quelle che saranno le prossime avventure dei futuri partecipanti al Gf Vip.

Ha detto come la pensa anche Maurizio Costanzo, che ha dichiarato di essere molto contento della futura partecipazione di Sonia Bruganelli al reality della Mediaset. Inoltre il marito di Maria De Filippi ha aggiunto un messaggio per Paolo Bonolis. Ha detto di far sapere a sua moglie di essere soddisfatto e felice di questa novità e ha aggiunto anche che la imprenditrice ed ex modella di fotoromanzi farà inoltre delle “battute gagliarde”.

La partecipazione come opinionista al Gf Vip della moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli

Anche Bonolis ha pubblicato uno screenshot due giorni fa in cui c’è Alfonso Signorini e un titolo di un giornale che scrive della partecipazione della moglie al Gf Vip. Inoltre si afferma che parteciperà anche Adriana Volpe. Quindi un altro colpaccio per la produzione del reality show e per il suo conduttore. Di sicuro Sonia Bruganelli farà del suo meglio e sarà come al solito molto simpatica e professionale così come lo è suo marito, che ha scritto, come didascalia alla foto, “e mo’ sono c***i tuoi” rivolto al direttore del settimanale “Chi”.

Ci sarà da divertirsi nella prossima edizione del Grande Fratello Vip che andrà in onda come sempre su Canale 5 in prima serata. Al pubblico non resta altro che godersi l’estate e aspettare poi l’inizio del reality più in voga e longevo del piccolo schermo.