“Stupenda”. Giulia Salemi al mare manda in tilt il web: sempre più bella

Giulia Salemi si sta godendo l’inizio dell’estate: le ultime foto al mare hanno fatto impazzire i suoi numerosi followers su Instagram

Giulia Salemi è senza ombra di dubbio una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Tutto è cominciato quando ha cominciato a prendere parte a diversi reality; ma è solo quando è stata presa per terza edizione del Grande Fratello Vip che ha raggiunto la fama conquistando il grande pubblico. Non pensava di riuscire a diventare così tanto famosa, di trasformarsi in un vero e proprio esempio per tantissime persone che hanno cominciato a seguirla proprio da lì e non hanno più smesso.

Giulia Salemi al mare manda in tilt il web: sempre più bella

Giulia ha deciso di partecipare nuovamente a questo reality durante l’ultima edizione: la sua intenzione era quella di divertirsi e di rimediare a tutto quello che è successo anni fa, di scoprirsi e di stare da sola, non poteva di certo immaginare che avrebbe trovato nuovamente l’amore e questa volta quello vero. Con Pierpaolo Pretelli ad oggi è una donna felice, e finalmente si sta godendo l’estate appena arrivata con una serenità piuttosto inaspettata. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, Giulia è in costume su una spiaggia di Forte dei Marmi: il bikini che ha addosso è della sua collezione e lo scatto pare essere stato fatto proprio dal suo Pierpaolo che è sempre accanto a lei.

Nel giro di pochissimi minuti Giulia ha ricevuto tantissimi likes e commenti di apprezzamento da parte dei numerosi followers che la seguono. Sono molte le ragazze che amano i costumi della sua collezione e che stanno continuando ad acquistarli per prepararsi alla stagione che è appena cominciata.