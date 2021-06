Ignazio Boschetto de “Il Volo” e quell’amore che non è mai svanito

Ignazio Boschetto, tenore de “Il Volo”, oltre la musica, il palco e le esibizioni. Per lui un sentimento così grande e importante

Ignazio Boschetto è uno dei tre componente de Il Volo, il trio di giovani cantanti che, lanciati da piccoli da uno dei programmi di Rai 1, hanno conquistato in pochissimo tempo l’amore del pubblico internazionale.

Nemmeno 30 anni e sono già da tempo i nomi di spicco della musica italiana nel mondo tanto da essere riusciti a far amare, di nuovo, il bel canto interpretando soprattutto brani della tradizione classica ma con arrangiamenti pop.

Piero Barone e Ignazio Boschetto sono due tenori, mentre Gianluca Ginoble è un baritono. Con la loro voce possente hanno calcato i palcoscenici più importanti di tutto il mondo. Sono stati, infatti, i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen.

Hanno toccato il successo più alto ma sono rimasti sempre dei ragazzi umili e generosi. Oltre il successo non tutto però è sempre stato facile per loro. In questo anno già difficile hanno dovuto affrontare un momento particolarmente importante. Ad esserne stato “colpito” Ignazio Boschetto ma anche gli altri due ragazzi hanno accusato il colpo.

Ignazio Boschetto e quell’amore eterno

Ignazio Boschetto è stato spesso affiancato ad alcuni nomi famosi dello showbitz come quello di Roberta Morise per via di una presunta liaison, poi smentita da lei. Ma oltre le chiacchiere ed i rumors, c’è un amore che per lui non svanirà mai: quello che prova per suo padre.

Ignazio, infatti, ha perso il padre Vito lo scorso 28 febbraio. Un momento bruttissimo per il giovane siciliano che nel cuore della pandemia ha dovuto dire addio ad una delle persone più importanti della sua vita. Un legame speciale quello che li legava.

Il padre aveva sempre supportato Ignazio nel suo percorso professionale e per stargli vicino si era anche trasferito dalla Sicilia a Bologna. Papà Vito, fin da quando i tre cantanti erano piccoli, è stato il loro primo fan ed ha saputo sempre sostenerli e consigliarli.

Ecco perché Il Volo ha voluto dedicargli un commovente messaggio su Instagram postando due foto del signor Vito abbracciato ad Ignazio. “La cosa fondamentale è quella di affrontare insieme ognuno di questi momenti – scrivono i giovani – Uniti, sempre. Ciao Vito, ci mancherai”.