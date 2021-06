Ilary Blasi e Totti scelgono Mosca per le vacanze, attacchi dal web

Ilary Blasi, Francesco Totti e i loro figli sono partiti alla volta della Russia per una vacanza. Non mancano le critiche dal web.

Bagagli alla mano, zaino in spalla e tanta voglia di esplorare. Ilary Blasi, Francesco Totti e i loro figli sono partiti alla volta delle loro vacanze estive optando per una capitale europea. Al posto di un soggiorno al mare, la famiglia ha deciso di visitare la Russia puntando tutto sulla splendida capitale di Mosca.

Con gli occhi del turista stanno ammirando l’incredibile città situata sulle sponde del fiume Moscova che conta ben 11 milioni di abitanti. Tra le maestose ed incredibili architetture, hanno condiviso sui social alcuni attimi della loro vacanza. Sul profilo Instagram della Blasi, seguito da ben un milione di follower, è apparso sul feed uno scatto in cui la conduttrice si trova nel cuore della citta mentre nelle storie scorci unici della capitale.

Se si leggono innumerevoli commenti positivi sotto al post, non mancano parole di preoccupazione da parte dei fan. In Russia infatti i casi Covid stanno aumentando a vista d’occhio per via della variante Delta.

Ilary Blasi e Francesco Totti a Mosca: la reazione dei fan

“Attenti”, “Le mascherine”, “Prudenza”, sono alcune delle parole che si leggono sotto il post condiviso da Ilary Blasi che la ritrae a Mosca. In queste ore si stanno infatti diffondendo notizie in merito all’impennata di contagi in Russia, più di settemila nella capitale.

Sotto alla foto non mancano tuttavia anche dolci parole nei confronti della coppia amatissima dal pubblico.

Qualche giorno fa Ilary e Francesco hanno festeggiato il loro 16esimo anniversario regalandosi una cena romantica vista Roma. La serata è stata condivisa dalla coppia con un dolcissimo scatto apparso sui profili social di entrambi.

Con i loro figli, Cristian, Chanel e Isabel, hanno deciso di prendersi una pausa trascorrendo la vacanza a Mosca. Sui social hanno documentato gli attimi spensierati trascorsi nei luoghi più famosi della città. Dalla nota Piazza Rossa alla Cattedrale della Dormizione.