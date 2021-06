L’ultimo scatto dell’attrice Monica Bellucci si afferma come un’incantevole rivelazione volta a turbare gli animi più sensibili.

Cinquantasei anni di pura bellezza per la femme fatale Monica Bellucci. L’attrice italiana, nativa di Città di Castello, musa oltre i limiti di maestri della settimana arte nel corso del tempo ed annoverata sex symbol anni duemila, ad oggi continua a sfoggiare con grande classe la sua bellezza ed il suo talento. Entrambe qualità che non accennano ad affievolirsi.

Si afferma perciò con gioia in questo giugno un nuovo traguardo per l’artista. Una celebre rivista le dedicherà la sua copertina ed i suoi ammiratori faticheranno non poco a rimanere lucidi di fronte all’irresistibile spettacolo presentatogli dinnanzi.

Monica Bellucci e l’incantevole apparizione: è la più bella del pianeta

In molti faticheranno a dimenticare il suo ultimo intervento da remoto ai “David di Donatello” 2021, in cui l’attrice aveva colto l’occasione della premiazione, indetta in maniera speciale ed in virtù della sua prolifica carriera, per ringraziare i presenti quanto i suoi ammiratori sparsi in ogni dove nel mondo. Quello dell’attrice è da tempo un cuore fascinosamente diviso a metà. Con una parte riservata alla cara penisola e l’altra in continua rinascita sul territorio francese.

Quest’oggi, apparendo come sempre “incantevole“, per Monica sarà invece il turno di una copertina per cui sarà definita unanimemente ed ancora una volta, secondo i pensieri espressi dai suoi fan, come: “la donna più bella del pianeta”. “❤️Cover Story for F Magazine Italy by June 2021“, scrive orgogliosamente la stessa attrice in didascalia allo scatto condiviso stamani anche sul suo profilo Instagram. Nell’intervista dedicata al magazine edito da “Cairo Editore” Monica vorrà affermare, alludendo con probabilità al suo attuale status di libertà sentimentale: “non si ama una volta sola“.

“Per concludere, l’indimenticabile “Malèna” di Giuseppe Tornatore, resta dunque un’anima preziosa, oltre che semplicemente un’ottima attrice. Pronta a dimostrare, come in questo caso, di essere una bellissima persona “fuori e dentro“, oltre che donna di indomita finezza.