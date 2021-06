Estate significa: sole, mare, costumi e… pantaloni bianchi! Ed in fatto di fashion per la stagione calda, oggi sarà Aurora Ramazzotti a darci delle super lezioni da cui trarre ispirazioni per i nostri prossimi outfit: il segreto sarà un jeans bianco che sprigiona energia vitale e tanta voglia di andarci ovunque.

Solare, acqua e sapone, ironica al momento giusto: Aurora Ramazzotti può permettersi tutto ed è apprezzatissima dalla famiglia e da milioni di fan.

Così come la mamma, anche Aury dispensa innumerevoli lezioni di stile. Dunque, noi fashioniste ci teniamo sempre all’erta e munite di penna e taccuino, per non lasciarci sfuggire nessun dettaglio utile a rivoluzionare il nostro guardaroba.

L’ultima chicca viene direttamente dal profilo ufficiale Instagram @therealauroragram: nel suo tipico sorriso coinvolgente, Aurora si mostra in un paio di jeans bianchi a vita alta, indiscussa e classica tendenza moda dell’Estate.

Aurora “Aury” Ramazzotti e il jeans bianco dell’Estate 2021, per andare veramente ovunque

Siamo di fronte ad un modello a sigaretta con la vita alta che sottolinea ed accompagna la silhouette con un’aderenza degna di una fitness model.

Iconico e senza tempo, il pantalone bianco è un evergreen che non conoscerà mai tramonto.

In questo scatto, Aurora Ramazzotti balla piena di gioia, e lascia che il nostro fashion radar registri tanto la sua spontanea allegria quanto il suo stile.

Ma, se noi volessimo lo stesso paio di jeans della figlia di Michelle, cosa possiamo abbinarli?

La verità è che questo jeans si adatta perfettamente a qualsiasi outfit.

Amanti del nero, mettetevi sedute. State per scoprire che il bianco è il vero colore abbinabile a qualsiasi altro tipo di tonalità: possiamo sbizzarrirci con qualunque fantasia o rendere le cose più seriose in un look total white.

Dunque, via libera allo sfogo della creatività: i nostri everyday outfit non vedono l’ora di prevedere i jeans bianchi adattati a qualunque tipo di occasione.

Comodissimi e utilissimi: insomma, Aurora ci ha appena confessato che esiste un passe-partout di immenso valore. Il nostro guardaroba non può davvero farne a meno.