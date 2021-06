Laura Chiatti, passionale e tenebrosa. La FOTO che accende il desiderio

La bellissima, sensualissima e passionale Laura Chiatti ha pubblicato uno scatto davvero bollente. I follower sono rimasti senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Laura Chiatti è un’attrice italiana molto apprezzata, ha iniziato la sua carriera come modella e poi a recitare in diverse fiction e film. Il suo successo è arrivato quando ha recitato nel film di Federico Moccia “Ho Voglia di Te” con Riccardo Scamarcio.

Ogni personaggio interpretato da Laura ha riscosso molto successo ed il grande pubblico ha imparato ad amarla in diverse vesti. Laura è un’artista molto versatile, oltre ad essere una valente attrice è anche una brava presentatrice, nella sua carriera ha anche duettato al Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston con il grande Al Bano.

Laura nella sua vita ha avuto diverse storie d’amore importanti, sembra però che la sua anima gemella sia Marco Bocci, si sposano nel 2014 e negli anni successivi diventano genitori di Enea e Pablo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Silvia Toffanin, Mediaset ha deciso: la clamorosa decisione

Laura Chiatti, le sue labbra sono oggetto di desiderio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Estate, quali cibi fanno bene al nostro organismo? Scopriamolo insieme

La bella Laura Chiatti utilizza molto i social, soprattutto Instagram, sulla piattaforma ha 1,1 milioni di follower che considera una sua seconda famiglia. L’attrice pubblica ogni giorno qualche foto o qualche storia, tiene aggiornati i suoi amici virtuali sulla sua vita e sui suoi progetti lavorativi.

L’ultima foto di Laura ha acceso il desiderio a moltissimi follower, la Chiatti ha pubblicato uno scatto delle sue labbra colorate cin un rossetto color rosa pesca: “La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola a’ capelli…”. Un chiaro riferimento alla Divina Commedia, quando Dante Alighieri (il sommo poeta) e Virgilio (la sua guida) sono giunti al nono cerchio dell’Inferno dove sono puniti i peccatori. A narrare i versi (citati dalla Chiatti) è il Conte Ugolino della Gheradesca, che pone l’attenzione sulla sua vita fatta di tradimenti, prigionia e morte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Laura Chiatti avrà sicuramente fatto un parallelismo tra la sua bocca e il verso dell’Inferno, la bocca come tramite di un tradimento, come tramite della lussuria, come tramite del peccato.

I follower nel guardare questa foto non hanno potuto far altro che apprezzare e godere della visione.