“Fai ritornare giovane”, Laura D’Amore dècollète baciato dal sole: il posto dei sogni – FOTO

Laura D’Amore esposta al sole è un sogno targato Madre Natura. Tutti i dettagli segreti di un luogo perdifiato.

Conosciuta in pubblico come una delle più amate e selezionate web influencer di Instagram, Laura D’Amore ha guadagnato la stima dei followers con uno scatto, immerso nelle profondità di Madre Natura.

Lontano dagli impegni lavorativi, la hostess di Alitalia è sempre un belvedere per tutti gli appassionati che non riescono neanche per un minuto a scostare lo sguardo perso nel vuoto, di fronte alla sua bellezza.

In questo periodo, Laura è particolarmente apprezzata dai suoi fans, i quali hanno notato in lei caratteristiche ben definite di un repertorio fisico di grande spessore. Laura sembra non aver risentito affatto delle “cicatrici” della pandemia, mostrando un aspetto a dir poco impeccabile.

Un sogno ad occhi apertti, chiusi o qualsivoglia è diventata un “mantra” di bellezza e purezza da vendere e da apprezzare da ogni angolatura

Laura D’Amore fa impazzire i followers di Instagram: figlia di “Ra”

