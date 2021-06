“Liberi tutti. Di rubare”, smascherato il referendum della Lega

Personaggi come Piercamillo Davigo, Emilio Mola, ed altri smascherano le intenzioni nascoste del nuovo referendum della Lega.

Giunge fortunatamente, in questi giorni, un attento e scrupoloso invito a tenere gli occhi ben aperti. Dopo che il più recente referendum sulla giustizia indetto dalla Lega vedrà la partecipazione su firma di gran parte degli italiani a partire dal 2 luglio, dapprima l’ex magistrato e saggista Piercamillo Davigo, seguito a ruota dal coraggioso giornalista Emlio Mola, han tentato di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su un’allarmante incoerenza contenuta al suo interno.

Quanto emerso nelle ultime ore dalla loro approfondita indagine sui dettagli di tale proposta avanzata dalla Lega e dai partiti radicali ha creato un’ingente spaccatura nell’opinione pubblica. Non poche sarebbero infatti le palpabili discordanze tra quanto affermato precedentemente dal partito, su quelle che sarebbero dovute essere le sue, ormai presunte, buone intenzioni, a quella che è invece ad oggi la realtà dei fatti.

“Liberi tutti. Di rubare”, giù la maschera al nuovo referendum Lega

Con tale invito rivolto ai cittadini a porre le loro firme si spera come afferma lo stesso Mola: “inconsapevolmente“, che essi possano rendersi conto del grave sbaglio, senza possibilità di ritorno, al quale andrebbero incontro partecipandone attivamente. Sotto lo slogan di “Chi sbaglia Paga”, di cui il leader del partito Matteo Salvini si appresta a farsi da promettente portavoce, si celerebbe piuttosto un’iniziativa prettamente infausta. Mirata ad abolire la custodia cautelare in carcere per ladri, truffatori, corruttori, falsari e via discorrendo.

Prendendo difatti in analisi il terzo quesito di tale riforma. Come definitiva modifica dell’articolo 274 del codice penale, secondo quanto argomentato dal giornalista Mola in un suo recente video, si lascerebbe in tal modo ancor più libero spazio al compiersi di crimini. Seppur definiti dagli esponenti di partito come “minori”. Senza un’immediata possibilità di fermo dei suoi agenti. Si tratterebbe dunque sì di un “liberi tutti“, ma liberi “di rubare“. Se tale modifica al codice penale dovesse, come finora auspicato, andare in porto nei prossimi giorni “scippatori e ladri d’appartamento” dovranno subito “essere rimessi in libertà“.

Una versione camuffata ma ora per fortuna documentata da veri “figli dei fiori”, secondo Mola. E che celerebbe, alla perfezione, un ingente ed ulteriore problema sulla sicurezza di ogni cittadino.