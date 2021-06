Ludovica Pagani, gli shorts cortissimi fanno già tendenza – FOTO

Ludovica Pagani, bellissima come sempre. Il suo outfit casual piace e convince proprio tutti. Gli shorts poi, una delizia per gli occhi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Ludovica Pagani, la bellissima giornalista sportiva due giorni fa ha condiviso col web alcuni momenti della festa organizzata in occasione del suo compleanno. Come si vede dalla torta, l’influencer ha compiuto 26 anni ed ha deciso di trascorrerlo con gli amici di sempre. Scorrendo tra le foto è possibile curiosare e ammirarla in tutto il suo splendore.

Quello che balza agli occhi è certamente il sexy outfit scelto dalla Ludo: abito broccato veneziano con ampia scollatura a V che mette in risalto il lato A della Pagani. Sulla lunghezza d’abito non si riesce ben a comprendere perché impegnata nel taglio della torta e nelle foto di gruppo.

Ludovica Pagani, shorts inguinali in denim: pazzesca

