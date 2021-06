“Qualsiasi cosa sfigura di fronte a tanta bellezza”, Martina Stella sbottona tutto e mostra il sogno: da impazzire – FOTO

Martina Stella straripante di fronte alle telecamere. L’obiettivo individua il sogno più bello di sempre: stupenda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

“A me piaceresti anche vestita di stracci“, è questa l’opinione in breve dei fans di Martina Stella, l’attrice, protagonista di films romantici che hanno fatto la storia dello spettacolo.

“L’Ultimo Bacio” e “Rosso Mille Miglia” sono soltanto alcune delle opere d’arte di una superstar del grande schermo. Da un paio di anni a questa parte, Martina è diventata un punto di riferimento anche sui social network, al cospetto di una bellezza encomiabile, ogni anno sempre più ringiovanita.

Meravigliosa nella sua semplicità, “Stella” di nome e di fatto, l’attrice è riuscita in poco tempo a conquistare il cuore dei fans e non soltanto per le doti di recitazione. La sua splendida bellezza è l’arma vincente di scatti memorabili, da cornice di un quadro.

Alta e slanciata, Martina avrebbe potuto condurre tranquillamente una carriera alla moda, ma le sue ambizioni puntavano decisamente in alto

LEGGI ANCHE —–> Una Dea, Mercedesz, l’inchino della sirena, sfiora la censura: un davanti memorabile – FOTO

Martina Stella, sfumature di…biondo: superlativa e sensuale

PER VEDERE LA FOTO DI MARTINA STELLA, VAI SU SUCCESSIVO