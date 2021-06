Melissa Satta in mezzo alla natura della Sardegna, che spettacolo-FOTO

L’ex velina Melissa Satta ha condiviso su instagram alcuni scatti che la ritraggono in mezzo alla natura, è magnifica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

La bella Melissa Satta ha condiviso una serie di foto su instagram, dove appare in mezzo a un campo di lavanda immenso. Lei ci cammina in mezzo sentendosi bene a contatto ravvicinato con la natura. In un altro scatto poi mostra un castello vicino al campo di lavanda dove si è fermata a mangiare, ed è ancora più stupendo. Si chiama Chateau La Coste ed è compost da strutture architettoniche molto particolari e uniche.

LEGGI ANCHE>>>Romina Power in cerca dell’amore, per lei uno spasimante famoso. E Al bano?

Melissa Satta finalmente in vacanza si gode i panorami

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Bella manza” Eleonora Incardona: l’influencer lascia a bocca aperta il web, che curve – FOTO

La Satta finalmente è tornata nella sua amata Sardegna per godersi qualche mese di relax in famiglia e al mare. Sono già molte le foto che ha condiviso che la ritraggono in luoghi unici e meravigliosi. Ma anche in vacanza non smette di lavorare. Infatti ha condiviso nelle stories un video in cui sponsorizza il marchio per vesciche Compeed. Indubbiamente un prodotto utile in estate con le varie scarpe e il caldo che non aiuta. L’estate della Satta è cominciata in tranquillità con suo figlio in Sardegna. Al momento per l’ex velina di Striscia la Notizia, non c’è nemmeno l’ombra di un nuovo amore. Almeno è quanto si può capire dalle sue condivisioni su instagram e dalla sua vita.

A febbraio da Silvia Toffanin, aveva dichiarato di essere pronta a rifarsi una vita con un uomo e fare anche un altro figlio. Tuttavia ancora non ha trovato la persona giusta. Non è certo facile, sopratutto quando ci sono impegni lavorativi. Ma ora con l’estate sicuramente avrà più tempo da dedicare a questo suo desiderio. Recentemente in alcuni botta e risposta concessi ai suoi fan su instagram, la Satta ha confermato nuovamente di volere un secondo figlio anche se al momento è single ma felice a quanto dice. A chi le chiede se ama ancora Boateng, lei risponde che l’amore è per suo figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Spiega poi che i due s’impegnano per gestire la separazione al meglio per il bene del bambino. Non ha proferito invece parola, sull’amico e presunto fidanzato secondo alcune fonti, Mattia Rivetti. Sarebbe solo un’amico, ma i due sono stati fotografati spesso insieme nell’ultimo periodo. Chissà se potrebbe essere proprio lui il suo nuovo amore.