Benedetta Mazza ha condiviso un nuovo post su Instagram che ha lasciato i fan senza fiato. Subito è boom di like e commenti.

Sguardo misterioso, occhi magnetici e capelli dorati. Così Benedetta Mazza si è mostrata nell’ultimo post condiviso su Instagram, dove il suo account conta ben 388 mila follower. Classe 1989, di Parma, Benedetta è conduttrice televisiva, attrice, ed ex modella. Dopo la partecipazione a Miss Italia nel 2008 debutta sul grande schermo recitando nella pellicola di Federico Moccia “Amore 14”, per poi sbarcare in tv nei panni di showgirl a “L’eredità”. Di seguito passa al ruolo di conduttrice nei format “La Tv Ribelle” e “Lo Zecchino d’Oro”.

Nota è anche la sua partecipazione a reality del calibro del “Grande Fratello” e “Pechino Express”. Oltre alla carriera nel mondo dello spettacolo, Benedetta è molto attiva sul web in particolare su Instagram dove posta scatti di vita professionale e personale lasciando sempre i fan senza fiato con la sua bellezza.

Benedetta Mazza dalla spiaggia: il fascino conquista

