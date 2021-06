“Una Dea”, Mercedesz, l’inchino della sirena, sfiora la censura: un davanti memorabile – FOTO

Mercedesz è uno spettacolo da fuochi d’artificio, spiaggiata a mò di riverenza davanti alle teelcamere: una scultura perfetta.

Sembra venuta da un altro pianeta, la giovanissima web influencer, Mercedesz che ha colpito tutti su Instagram, senza lasciare nessuno nell’indifferenza più totale.

D’altronde buon sangue non mente, figlia di una delle attrici più sensuali e seducenti dello spettacolo, seppur con un rapporto arrivato ormai ai minimi storici. Mercedesz ogniqualvolta si presenta alle telecamere non tradisce mai le attese.

Semplicemente pazzesca vanta diverse caratteristiche che la incoronano a regina delle bellezze della sua età. La sua recente love story ha fatto discutere e non poco, in famiglia come sul web, ma ogni volta sa come far apparire in secondo piano le critiche.

Ad oggi, Mercedesz ha scelto di coltivare il principio della libertà, di puntare su se stessa per un futuro di sicuro avvenire secondo gli addetti

Mercedesz, bellezza monumentale in primo piano: pazzesca

