“Mr Wrong” anticipazioni 29 giugno: la vendetta di Serdar

Continua la settimana per Mr Wrong, la serie turca che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale Cinque. Andiamo a vedere le nuove anticipazioni della prossima puntata

Mr Wrong è la serie turca più amata del momento. Anche quest’anno è Can Yaman il protagonista indiscusso dell’estate: prima Bittersweet, lo scorso anno Daydreamer e adesso questa dove lo vediamo con la stessa protagonista della prima serie arrivata in Italia due anni fa. Nelle ultime puntate abbiamo visto numerosi cambiamenti: Ezgi ed Ozgur hanno cominciato a frequentarsi davvero ma la loro relazione ha incontrato fin da subito numerosi ostacoli piuttosto difficili da ignorare. Riusciranno a trovare un po’ di pace?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

Ozan, invece, continua il suo spietato corteggiamento e ha intenzione di imitare le tattiche di seduzione del suo amico Ozgur, che è riuscito a fare colpo nel cuore della sua attuale fidanzata. Riuscirà a fare breccia nel cuore dell’amica di Ezgi? E, a proposito di Ezgi, verrà coinvolta in un piano di Serdar e Toga per rovinare Ozgur. Il dottore sta facendo davvero fatica ad accettare il fatto che Ezgi sia così tanto presa dal suo vicino di casa, quando loro due stavano praticamente per diventare una coppia e per avere l’appuntamento che avevano sempre desiderato.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

La famiglia di Ezgi anche fa fatica ad accettare la relazione con Ozgur dopo quello che è successo al matrimonio della sorella. Ezgi deve fare i conti anche con i suoi genitori che la vogliono vedere insieme al dottore: come uscirà da questa situazione?