La sensuale e travolgente Paola Caruso ha fatto impazzire i bagnanti di Gallipoli. Fisico perfetto e pelle vellutata, è lei la sirenetta dell’estate 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ★彡 Paola Caruso 彡★ (@paolacarusoofficial)

La bellissima, simpaticissima e sensualissima Paola Caruso è una donna dello spettacolo molto amata dal pubblico italiano. E’ famosa per essere la Bonas dello show televisivo “Avanti un altro”, ha partecipato anche come concorrente allo show televisivo “L’Isola dei Famosi 11” e grazie alla sua sensibilità è riuscita a farsi apprezzare da tutti.

La dolce Paola prima di lavorare in televisione si è laureata in Giurisprudenza, ha diverse volte dichiarato di essere stata adottata e di non aver mai conosciuto i suoi genitori naturali. La Caruso vive una vita felice con il compagno Dario Socci (pugile).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Silvia Toffanin, Mediaset ha deciso: la clamorosa decisione

Paola Caruso e la passione per il mare, la sirenetta 2021 è lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ★彡 Paola Caruso 彡★ (@paolacarusoofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Laura Chiatti, passionale e tenebrosa. La FOTO che accende il desiderio

Paola Caruso è a Gallipoli, sta trascorrendo qualche giorno al mare in totale relax, la bella showgirl ha mandato in ebollizione il web con un suo scatto davvero caliente. In costume appoggiata ad una staccionata e con il mare alle spalle mostra in tutto il suo splendore il suo fisico a dir poco perfetto.

Il bikini a fiori quasi non sorregge il suo seno prosperoso che la sensuale Paola mostra con orgoglio. I suoi 852 mila follower su Instagram sono rimasti folgorati da tanta bellezza ed i commenti per la foto sono stati molteplici.

“Che bonas” ha scritto qualcuno, “Sei il mio desiderio” ha risposto qualche altro ed una valanga di cuoricini hanno inondato il post di Paola.

Bionda, occhi chiari e fisico statuario, Paola è la sirenetta dell’estate 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ★彡 Paola Caruso 彡★ (@paolacarusoofficial)

Il suo corpo è un tempio, come una dea Paola viene venerata da moltissimi sul web. Sempre gentile e sorridente risponde talvolta con garbo ed un pizzico di pudore ma la malizia nei suoi occhi ci fa capire che dietro quel faccino d’angelo si cela una vera leonessa.