Famiglia Reale, scoppia l’ennesima lite fra fratelli. I due avrebbero proferito parole non molto carine, ecco il motivo.

Negli ultimi anni non si parla d’altro, la Famiglia Reale con le sue contraddizioni e contrasti interni si è resa protagonista di tutti i giornali del mondo. Lo scontro riguarda come sempre da un lato il Principe William e dall’altra la coppia formata dal fratello Harry e la di lui moglie, Meghan Markle. Avvenimenti che passo dopo passo stanno sgretolando il legame familiare, ormai traballante.

Adesso vi sarebbero delle novità ulteriori che li riguarda in prima persona. Ci sarebbe stata infatti una telefonata in cui il Principe William più rabbioso che mai proferisce delle parole per nulla lodevoli al fratello minore.

Principe William, il motivo dello scontro e le accuse di bullismo

Si chiama Robert Lacey ed è lo scrittore britannico che aveva annunciato la diatriba in corso tra i fratelli. Autore del libro dal titolo inequivocabile: “Battle of Brothers” racconta alcuni retroscena curiosi. Rapporti già tesi nel 2018, un’e-mail pervenuta al Principe William da parte dei dipendenti che lamentavano il cattivo atteggiamento di Meghan Markle.

«Meghan si comporta da bulla» una richiesta di intervento che induce il Principe a chiedere spiegazioni, Harry avrebbe poi dichiarato sul punto «Mia moglie prima di ogni cosa». L’e-mail, inviata da Jason Knauf, il segretario alle comunicazioni dei Cambridge e dei Sussex, segna la prima spaccatura. Da fonti attendibili è apparsa pure una telefonata tra i fratelli in cui William avrebbe proferito le testuali parole: “Il modo in cui quella dannata donna ha trattato il mio staff è stato spietato“. La telefonata si sarebbe conclusa con il Harry che mette giù.

Un modo di fare di Harry che poco convince e quella devozione per la moglie che aveva indotto lo stesso personale – più volte presi di mira, a quanto pare dalla Markle – a coniare ironicamente un hashtag: #freeHarry.