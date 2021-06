Questa mattina, tre auto sono rimaste coinvolte in uno spaventoso incidente su via Aurelia a Ladispoli (Roma): un morto e due feriti gravi.

Un morto e due feriti in gravissime condizioni. Questo il terribile bilancio dello spaventoso incidente stradale avvenuto poche ore fa sulla via Aurelia a Ladispoli (Roma). Dalle prime informazioni, tre auto si sarebbero scontrate a velocità sostenuta: un impatto devastante che ha completamente distrutto i veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. Nulla da fare per la vittima, un uomo di 58 anni. Considerata la gravità della situazione sono atterrate due eliambulanze che hanno trasportato i due feriti in ospedale.

Roma, spaventoso incidente sulla via Aurelia: un morto e due feriti gravi

Nella mattinata di oggi, lunedì 28 giugno, intorno alle 10, tre auto sono rimaste coinvolte in un terrificante incidente stradale su via Aurelia nel territorio di Ladispoli, comune in provincia di Roma.

Nello scontro, un uomo di 58 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, ha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste gravemente ferite. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dalla redazione di scrive Roma Today, i tre veicoli, per cause ancora da accertare, sarebbero entrati in collisione mentre procedevano a velocità sostenuta.

In pochi minuti, sul luogo della tragedia sono arrivati i vigili del fuoco di Cerveteri e lo staff medico del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il 58enne e lo hanno affidato ai medici che hanno potuto solo costatarne il decesso, avvenuto sul colpo.

Le altre due persone, rimaste anch’esse intrappolate tra le lamiere dei veicoli accartocciatisi, sono state liberate e caricate su due eliambulanze, atterrate sul posto. I due, scrive Roma Today, sono stati trasportati in ospedale, dove sono ora ricoverati in condizioni gravi.

Intervenuti anche i carabinieri per chiarire, attraverso i rilievi e gli accertamenti del caso, quali siano le cause e la dinamica del terribile incidente. I militari dell’Arma hanno chiuso il tratto stradale interessato per permettere le operazioni di soccorso e procedere con i rilievi.