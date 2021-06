Romina Power riceve le avances di un nome molto noto nel mondo della musica. Il suo Al Bano dimenticato per sempre?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Romina Power vuole ricominciare, vivere, innamorarsi ancora. È questa l’immagine che ha consegnato nella sua ultima intervista. Venerdì è stata ospite, infatti, di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” e la cantante si è lasciata andare a confessioni molto intime.

Come spesso accade, ha parlato anche del suo ex marito, Al Bano Carrisi. Separati nella vita di tutti i giorni ma ancora insieme sul palco. “Abbiamo tuttavia un rapporto straordinario – ha ammesso – Al Bano mi ha insegnato un sacco di cose: a stare sul palco, a guidare la macchina. Ha otto anni in più e sapeva tante cose che magari io non conoscevo”.

Ma Romina ha ammesso che è pronta a fare un passo in avanti, innamorarsi ancora. Forse un salto del genere non lo aveva mai fatto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Conoscete Denise la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio? I segreti che nessuno sa

Romina Power e l’amore: il pretendente la spiazza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Rischio un infarto” Annalisa, il vestitino risalta le gambe lunghe: spettacolo assicurato! – FOTO

“Spero di non finire la mia vita da sola, a livello sentimentale”, questa l’affermazione di Romina Power che, venerdì in diretta tv, ha spiazzato tutti. Una Romina che sogna e che non vuole arrendersi all’idea di rimanere sola dopo la fine del suo matrimonio con Al Bano. I due lavorano ancora insieme: “Sul palco mi diverto ancora con lui – ha spiegato la cantante – fuori un po’ meno”.

Per lei subito un pretendente di spicco che si è fatto avanti direttamente nello studio della trasmissione. È Memo Remigi che senza indugi ed in modo scherzoso ha detto: “Magari carino, che suona il pianoforte”.

Il musicista che, in queste edizione, è stato ospite fisso di Serena Bortone ha spiegato che in passato, Al Bano era molto geloso della moglie, soprattutto quando lavorava in una precisa trasmissione. Il motivo? “Eravamo tutti pazzi di lei. Compreso io”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi è un altro giorno (@altrogiornorai1)

Ecco che Remigi si è fatto avanti in tutto e per tutto, svelando il suo debole per Romina fin da giovane. Il musicista ha costruito la sua vita insieme a sua moglie Lucia Russo che ha perso però ad inizio 2021.