Rosalinda Cannavò è una dei personaggi più amati del mondo di Instagram. Dopo mesi dalla fine del Grande Fratello. Vip, ha deciso di raccontare la verità

Rosalinda Cannavò è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Era stata lontana dalla televisione per anni per motivi che erano stati sconosciuti fino al momento in cui è entrata nella casa, dove ha raccontato quello che ha subito da parte dell’agenzia che la seguiva durante il periodo in cui recitava in numerose fiction della Mediaset: stiamo parlando dell’Ares. A distanza di nove mesi da quel momento, Rosalinda ha deciso di raccontare tutta la verità.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Rosalinda Cannavò vuota il sacco sull’Ares e l’anoressia: tutta la verità Visualizza questo post su Instagram U n po. s t co n d i v i s. o d a G a b r i e l e P a r p i g l i a ( @ g a. b r i e l e p a r p i g l i a ) Tra anoressia, depressione e minacce, Rosalinda si prepara a raccontare a Gabriele Papriglia tutto quello che ha subito e vissuto in quegli anni tragici. Domani 29 giugno 2021, alle ore 23:00, Parpiglia condurrà “Il bianco e il nero“, un programma di inchiesta che ha riscosso già un grandissimo successo nella prima puntata. Nella seconda, Rosalinda racconterà tutta la sua storia e toccherà tematiche piuttosto delicate. Durante quegli anni difficili, ha dovuto dire tante bugie e prendere parte a cose finte che verranno approfondite proprio durante questo talk. Dopo aver subito così tanto, Rosalinda ha deciso di dare un taglio a tutto e di raccontare tutta la verità su questa faccenda che ha fatto venire i brividi ai telespettatori già nove mesi fa.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Ad oggi Rosalinda è finalmente una donna felice e ha ritrovato la serenità che ha cercato per tantissimo tempo: ora è finalmente pronta ad affrontare quei brutti fantasmi del suo passato che per tanto l’hanno circondata.