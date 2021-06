Tommaso Zorzi e l’incontro tanto atteso: “Non ho mai chiesto foto, ma…”

Un incontro molto atteso da Tommaso Zorzi che ha voluto immortalare il momento con una foto: ecco chi ha incontrato il giovane

Tommaso Zorzi ha da poco festeggiato il raggiungimento di quasi due milioni di followers e lo ha fatto condividendo con il suo pubblico la gioia di questo traguardo. Il vincitore del Grande Fratello Vip è solito raccontare la sua quotidianità sui social e portare con sé i suoi numerosi fan. Lo sta facendo anche in questi giorni durante il suo soggiorno in Puglia, a Otranto, dove è approdato per sostenere il fidanzato Tommaso Stanzani. Il giovanissimo ballerino di Amici attualmente impegnato nel corpo di ballo di Battiti Live.

Zorzi condivide spesso momenti inediti del backstage dell’evento dove si diverte a cantare le hit e a fare due chiacchiere con gli artisti. Tra questi ha voluto immortalare un incontro in particolare.

“Un altro campionato”, anche Tommaso Zorzi è un fan

Abituato a essere lui il centro dell’attenzione dei sostenitori che lo rincorrono per una semplice foto, questa volta è toccato a Tommaso Zorzi vestire i panni del fan. Lo ha fatto proprio nel backstage di Battiti Live che si sta tenendo in questi giorni a Otranto. Sul palco numerosi nomi della musica italiana che portano in scena i loro ultimi singoli e i brani di maggior successo.

Tra gli ospiti di quest’anno troviamo anche Orietta Berti che insieme a Fedez si è esibita con il loro singolo “Mille“, senza Achille Lauro che non ha potuto presenziare. La loro collaborazione impazza sui social e in radio ed è da due settimane il brano più venduto e ascoltato in Italia.

Anche Zorzi ha più volte condiviso il brano nelle storie di Instagram, affermando di essere letteralmente ossessionato da questa collaborazione. Ma il giovane non ha mai neanche fatto mistero di essere un ammiratore della cantante e ritrovandosi a pochi metri da lei non ha perso tempo.

“Nella mia vita mi sono trovato nello stesso ristorante di Beyoncé, non ho mai chiesto foto“, scrive ironicamente sottolineando l’importanza di quest’incontro. “Ma questo è un altro campionato“, si è riferito così a Orietta Berti, pubblicando uno scatto che li ritrae insieme.

Quest’ultima ha risposto alle lusinghe dell’influencer lasciandogli un tenero commento. “Caro Tommaso, grazie mille. Anche a me ha fatto tanto piacere ritrovarti. Un abbraccio e buona estate“, queste le parole della cantante.