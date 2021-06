Un uomo di 58 anni, scomparso da giorni, è stato trovato morto in una cantina di un palazzo a Torino con un coltello conficcato in un occhio.

Agghiacciante ritrovamento nel pomeriggio di ieri a Torino. Un uomo di 52 anni, di cui non si avevano notizie da giorni, è stato trovato senza vita, con un coltello conficcato in un occhio, in una cantina di un palazzo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i carabinieri. Ora i militari dell’Arma stanno indagando per chiarire cosa possa essere accaduto al 52enne. Gli inquirenti hanno rintracciato e ascolteranno il fratello dell’uomo con il quale pare abbia litigato prima di svanire nel nulla.

Un uomo è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri, domenica 27 giugno, nella cantina di un palazzo in via Principi d’Acaja, a Torino. Si tratta di Enrico Pellegrini, il 52enne scomparso dal capoluogo piemontese circa una settimana fa.

A lanciare l’allarme, era stato l’anziano padre, preoccupato per le mancate risposte del figlio. Il 52enne, come riporta Fanpage, è stato trovato senza vita nella cantina del palazzo, dove risultava residente insieme al genitore ed al fratello Carlo, di 48 anni, nonostante da qualche tempo avesse trovato una nuova sistemazione.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno aperto la cantina ed hanno rinvenuto il cadavere di Pellegrini con un coltello conficcato in un occhio, ferita che ne avrebbe provocato il decesso. Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire i contorni del delitto. Sul posto anche gli uomini della scientifica per gli accertamenti del caso.

Nelle scorse ore, i militari dell’Arma, coordinati dal pubblico ministero Delia Boschetto, scrive Fanpage, hanno rintracciato il fratello dell’uomo in Veneto. Il 48enne, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti, verrà ascoltato.

Secondo alcuni testimoni, riferisce Fanpage, prima di svanire nel nulla, Pellegrini avrebbe litigato con il fratello per ragioni su cui sono in corso gli accertamenti degli investigatori.