Malore mentre entra in acqua: uomo muore davanti ai familiari

Un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in spiaggia insieme al figlio a Torvaianica, frazione di Pomezia (Roma).

Stava entrando in mare per un bagno, ma è stato stroncato da un malore improvviso. È morto cosi un uomo di 65 anni davanti ai bagnanti che affollavano nel pomeriggio di ieri una spiaggia libera a Torvaianica, frazione di Pomezia (Roma). Il 65enne, che si trovava in vacanza sul litorale romano insieme al figlio e alcuni familiari, aveva appena superato la battigia quando si è accasciato al suolo. Accortosi di quanto stava accadendo, un membro dello staff di salvataggio dello stabilimento balneare vicino è subito corso in soccorso dell’uomo e lo ha portato a riva avviando le manovre di rianimazione, poi proseguite dai medici del 118. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita.

Torvaianica, malore improvviso sulla spiaggia: 65enne muore davanti ai familiari e ai bagnanti

Un uomo è deceduto a Torvaianica, frazione di Pomezia, in provincia di Roma, nel pomeriggio di ieri, domenica 27 giugno, poco prima di tuffarsi in mare.

Si tratta di Nicola Arboletto, 65enne romano che si trovava in vacanza con il figlio e alcuni familiari. Il 65enne, riporta la redazione de il quotidiano Il Messaggero, stava per fare il bagno, quando superata la battigia a ridosso dello stabilimento Lido, è stato colto da un malore e si è accasciato in acqua.

Leggi anche —> Drammatico incidente sulla statale, coinvolte tre vetture: drammatico bilancio

Un membro dello staff di salvataggio, notando il frangente critico, si è precipitato in soccorso dell’uomo e lo ha portato a riva. Qui ha iniziato a praticargli il massaggio cardiaco, manovre poi proseguite dallo staff medico del 118 giunto nel frattempo sulla spiaggia a bordo di un’ambulanza e di un’eliambulanza. Purtroppo a nulla sono valsi gli sforzi del personale medico che alla fine si è arreso costatandone il decesso.

Leggi anche —> Spaventoso incidente stradale, coinvolte tre auto: un morto e due feriti gravi

Sotto choc i bagnanti presenti sulla spiaggia del lungomare delle Meduse ed i familiari che hanno assistito attoniti ai tentativi di rianimazione.

Intervenuti presso la spiaggia anche gli uomini della Capitaneria di Porto ed i carabinieri della stazione di Torvaianica che hanno provveduto agli accertamenti del caso.