Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Mariella e Guido provano a far riavvicinare Silvia e Michele

Siamo al secondo appuntamento settimanale di Un Posto al Sole. Alberto, dopo un breve periodo di pausa, torna alla carica per prendersi la casa dove vive Samuel e dove prima viveva lui con Clara e Federico. Intanto Barbara torna ad intromettersi nella sua vita e questo porta l’ex imprenditore a prendere una decisione inaspettata che riguarda la sua vita e anche il suo futuro. Cosa succederà?

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Mariella e Guido hanno definitivamente capito che le cose tra Silvia e Michele stanno andando malissimo e che il loro matrimonio è in pericolo. Silvia non sembra affatto intenzionata a recuperare questa situazione, anche perché oramai con Giancarlo si è spinta un po’ più avanti di quanto pensava. Intanto Marina si sta occupando sempre di più dei Cantieri in prima persona, trascurando Fabrizio per permettere a Roberto Ferri di stare vicino a Filippo che sta vivendo un periodo piuttosto complicato a causa del brutto male che lo ha colpito. Lui e Serena al momento sono occupati a rassicurare la piccola Irene, che è preoccupata all’idea di perdere il suo amato papà.

Silvia ha fatto del suo meglio per respingere il corteggiamento del cliente del Vulcano, ma oramai le cose tra di loro si stanno facendo piuttosto importanti. Il suo spasimante si sta innamorando di lei e anche Silvia non sembra essere affatto indifferente al suo fascino. Cosa succederà tra di loro? E quando Michele scoprirà la verità?