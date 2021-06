“Uomini e Donne”, Valentina Pivati svela il sesso del nascituro – FOTO

“Uomini e Donne”, Valentina Pivati svela il sesso del nascituro. Ed è subito emozione sul web.

Chi segue “Uomini e Donne” da anni, conosce sicuramente Valentina Pivati. Ex corteggiatrice del programma in onda tutti i giorni su Canale Cinque – adesso chiuso per pausa estiva – ha annunciato poco tempo fa di aspettare un bimbo. La giovane, molto seguita su Instagram è stata “investita” dall’affetto dei followers per la bellissima notizia.

La giovane è fidanzata con Andrea Conca, la coppia di futuri genitori hanno immortalato ogni singolo momento sino ad arrivare alla scoperta del sesso del bimbo. La Pivati ha preparato un video per rendere partecipe il web su un momento molto importante per la famiglia che si sta creando.

Valentina Pivati, svelato il sesso nel nascituro

Il video – dal titolo Rivelazione – è stato pubblicato un giorno fa. La coppia si trova all’aria aperta circondata da palloncini rosa e azzurri per scoprire insieme il sesso del nascituro. “Boy or Girl?” è la domanda per la quale i giovani fremano nel ricevere la risposta. Dopo una serie di scherzi, le pistole spruzza acqua appare un fascio rosa che colora i futuri genitori nella loro felicità.

Pioggia di messaggi di auguri per Valentina e Andrea. Quest’ultimo poi ha colto l’occasione per parlare del suo rapporto con la compagna: “Tra noi è iniziato un po’ tutto per gioco. Ma le emozioni che abbiamo provato dalla prima volta che ci siamo rivisti ci hanno subito fatto capire che ci sarebbe potuto essere molto di più”. Un amore da cui presto nascerà la primogenita.

Bellissimi, giovani e tanto affiatati…cosa volere di più? Non si può che augurare ogni bene. Tra le storie, la bellissima Valentina si vede che si concede dei momenti di relax con tanto di massaggi drenanti alle gambe, la cura ed il benessere di sé è sempre importante.