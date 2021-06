Vasco Rossi interpreta “Nessun dorma” sotto l’idromassaggio: il VIDEO è già virale

Vasco Rossi ha pubblicato qualche ora fa un video su Instagram in cui è sotto l’idromassaggio e canta il brano lirico “Nessun dorma”: l’esilarante esibizione bagnata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)

Vasco Rossi ha deliziato i suoi milioni di fan in giro per l’Italia e non solo con una interpretazione magnifica di “Nessun dorma” della Turandot di Giacomo Puccini. Al grido di “Vincerò”, il rocker emiliano ha sbalordito e divertito anche follower noti del mondo dello spettacolo, immerso in una vasca idromassaggio con una cascata d’acqua che gli scendeva sul capo.

Al cantautore di Zocca piace molto condividere momenti quotidiani sui social e ci ha preso molta gusto e familiarità quando deve pubblicare qualsiasi momento voglia. Ha ricevuto una valanga di cuoricini di gradimento e commenti anche da qualche Vip come Ambra Angiolini che ha messo solo emoticon divertenti o come Saverio Tommasi: “Mito assoluto”.

Il video di Vasco Rossi sotto l’idromassaggio mentre canta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)

A parte esibirsi nella Turandot di Giacomo Puccini, il rocker ha annunciato ormai da tempo, ai microfoni dell’ “Ansa” che il 12 novembre 2021 uscirà il suo ultimo album, di cui non si conosce ancora il nome ma conterrà la canzone uscita il 1 gennaio di quest’anno, “Una canzone d’amore buttata via“.

Nel frattempo Vasco sta facendo sempre più spesso incontri con i suoi fan, l’ultimo nella bellissima location delle spiagge di Rimini. I suoi seguaci lo adorano e lo considerano un mito vivente, ma d’altronde come affermare il contrario: Rossi ha fatto una gran parte della storia del rock italiano dalla fine degli anni ’70 a oggi, non smettendo mai di comporre, cantare ed esibirsi nei migliori stadi del nostro Paese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)

Se il Blasco quindi pubblica anche momenti di vita quotidiana è apprezzato ancora di più dal suo pubblico che oltre di amare la sua musica, adora anche il suo modo d’essere.