Accadde oggi, 30 Giugno. Donald Trump incontra Kim Jong-un in Corea del Nord

Accadde oggi. Il 30 Giugno è il 181° giorno del calendario gregoriano. Mancano 184 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Donald J. Trump/ Kim Jong-Un (@donaldtrumpkimjongun)

Il 30 Giugno è l’International Free Hugs Day in cui persone comuni offrono abbracci gratis a sconosciuti in luoghi pubblici come parchi e grandi vie pedonali. Si ricordano i Santi Primi martiri della Chiesa romana, i Santi Andronico di Pannonia e Giunia, sposi e discepoli di San Paolo, San Bertrando di Le Mans, Santa Erentrude di Salisburgo, San Ladislao I d’Ungheria, re e Santa Lucina di Roma, martire.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mike Tyson (@miketyson)

1932 – Viene posata la prima pietra della città di Littoria

1936 – Viene pubblicato il romanzo “Via col vento”, di Margaret Mitchell

1936 – Nasce il cantante Tony Dallara

1937 – La Banca di Francia abbandona il sistema aureo

1957 – Nasce l’attore Silvio Orlando

1960 – Il Congo diventa indipendente dal Belgio

1963 – Nasce il chitarrista svedese Yngwie Malmsteen

1963 – Papa Paolo VI è l’ultimo pontefice ad essere incoronato con la tiara

1966 – Nasce il pugile Mike Tyson

1971 – L’equipaggio della navicella Soyuz 11 muore a causa di una fuga d’aria causata da una valvola difettosa

1975 – Nasce il modello e attore brasiliano Thyago Alves

1975 – Nasce il pilota di Formula 1 Ralph Schumacher

1978 – Nasce la ballerina Eleonora Abbagnato, ex etoile dell’Opera di Parigi

1984 – Muore la scrittrice e commediografa statunitense Lillian Hellman

1985 – Nasce il nuotatore statunitense Michael Phelps

Accadde oggi, 30 Giugno. I fatti più importanti nella storia

1990 – La Germania Est e la Germania Ovest uniscono le loro economie

1992 – L’ex primo ministro del Regno Unito Margaret Thatcher diviene membro della Camera dei Lord con il titolo di baronessa di Kesteven

2005 – Il parlamento spagnolo approva la legge che consente alle coppie omosessuali di sposarsi e di adottare bambini

2009 – Muore la coreografa tedesca Philippine Bausch

2009 – Precipita il Volo Yemenia 626 un Airbus A310 con a bordo 153 persone. Sopravviverá solo un adolescente di 14 anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Abbagnato (@eleonoraabbagnatoofficial)

2014 – Muore la poetessa Maria Luisa Spaziani

2019 – Incontro al confine tra le due Coree tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un. Prima volta di un presidente americano sul suolo della Corea del Nord.