Alberto Matano, la confessione sconvolgente che ha ammutolito tutti

Alberto Matano ha tirato le somme di questa annata televisiva, non mancando di rilasciare una confessione sconvolgente su “La vita in diretta”

“La vita in diretta” ha salutato gli affezionati telespettatori che, dal lunedì al venerdì, seguivano con puntualità il programma di Alberto Matano. La 31esima edizione si è infatti conclusa lo scorso venerdì 25 giugno, lasciando il posto ad una nuova trasmissione guidata da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Per il giornalista è giunto il tempo di riposarsi, ma anche di tirare le somme di un’annata senza dubbio soddisfacente in termini di ascolti. Intervistato da Repubblica, Matano si è lasciato andare ad una confessione sconvolgente proprio in merito a “La vita in diretta”: le parole che nessuno si aspettava.

Alberto Matano, la confessione sconvolgente ha ammutolito tutti

Il successo consolidato de “La vita in diretta“, trasmissione di punta del palinsesto televisivo Rai, non è dovuto solo alla professionalità e alla bravura indiscussa del conduttore Alberto Matano. Lo stesso giornalista, in un’intervista rilasciata a Repubblica, ha ammesso l’importanza del lavoro di squadra e dell’aiuto reciproco, affinché la trasmissione venga svolta nel modo corretto. “Tutti i giorni ci riuniamo su Zoom alle ore 9.30 e poi ci ritroviamo all’ora di pranzo“, ha confessato il presentatore a proposito dei suoi collaboratori.

“Gli inviati hanno fatto un lavoro pazzesco, la verità ha pagato“, ha poi proseguito Matano, non nascondendo le difficoltà di un’edizione condotta in assenza di pubblico. Il conduttore, in particolare, ha lamentano la mancanza di persone che scaldassero l’atmosfera, specie durante le interviste agli ospiti del programma. Tuttavia, in merito alla prossima edizione de “La vita in diretta”, ha anche annunciato dei rinnovamenti clamorosi: “Penso che a settembre non tornerà il pubblico. Oggi il programma è essenziale, voglio andare avanti così“.

Una decisione che, qualora venisse avallata, potrebbe senza dubbio confermare il successo clamoroso de “La vita in diretta”, il cui format si è rivelato vincente anche in quest’anno di stravolgimenti e di difficoltà.