“Sei il Top”, Alessia Marcuzzi in bikini bianco sfoggia un fisico da urlo – FOTO

Alessia Marcuzzi ha pubblicato tre foto una più bella dell’altra mentre è al mare in barca e indossa un costumino bianco microscopico

La conduttrice del “Grande Fratello” e delle “Iene” si sta godendo il sole in barca a Praiano in Costiera Amalfitana in questo assolato martedì di giugno post pandemia. In tutte le tre foto indossa un candido costumino bianco microscopico che mette in risalto le sue grazie e i suoi follower lo sanno e la stanno riempiendo di complimenti e like da ore, da quando ha pubblicato il post su Instagram. C’è chi addirittura le ha scritto di apprezzare i suoi piedi perfetti e chi invece le dice semplicemente di essere “il top”. Sul capo ha un colorato cappellino da pescatore e a farle compagnia c’è il suo adorato cagnolino.

Alessia Marcuzzi, le tre foto con il bikini bianco in barca

