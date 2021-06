La splendida Alessia Marcuzzi ha condiviso una serie di foto su instagram mentre si mette in posa dagli scogli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

La conduttrice de Le Iene, Alessia Marcuzzi si sta godendo qualche giorno di relax nella Costiera Amalfitana. Qualche settimana fa era stata avvistata anche mentre salutava il collega Stefano De Martino, con il quale è stata coinvolta in un gossip instancabile che li voleva insieme. Tuttavia con lei c’era il marito quindi era solo un saluto amichevole. Ieri sera la conduttrice ha condiviso una serie di foto sul mare incantando tutti i fan. Si mette in posa come una diva e mostra il fisico statuario. Nella didascalia scrive ironicamente:“In un paradiso naturale..delle pose molto naturali”.

LEGGI ANCHE>>>Due paracadutisti muoiono prima del lancio dall’aereo

Alessia Marcuzzi in vacanza ad Amalfi è una sirena al sole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Elena Barolo su instagram è uno schianto con un top cortissimo viola-FOTO

La Marcuzzi si rilassa al mare in vacanza ad Amalfi con sua figlia Mia, il marito e il barboncino. Tutti i giorni si godono dei meravigliosi giri in barca rilassanti e dei tramonti in riva al mare da sogno. La Marcuzzi è in splendida forma con un fisico statuario, s’immortala in bikini sulla barca mentre prende il largo all’orizzonte, che spettacolo. La figlia Mia è identica alla mamma, giocano a fare le dive della Dolce Vita. La Marcuzzi al momento è tra le conduttrici più pagate in assoluto. Le cifre che ha guadagnato sono da capogiro. I programmi sono quelli che determinano il successo, ma le conduttrice egualmente riscuotono gran parte dell’attenzione. La Marcuzzi è molto seguita e amata, specialmente in questo periodo è tra i conduttori più ricercati.

Alle spalle la Marcuzzi ha un curriculm niente male, vanta conduzioni importanti di programmi televisivi immortali come il Grande Fratello, L’Isola dei famosi e Le Iene ovviamente. Non si conoscono tutti i cachet dei suoi passati lavori, ma alcuni sì. Per esempio per l’Isola dei famosi nel 2018, la conduttrice avrebbe guadagnato 90 mila euro a puntata per un totale di 13 puntate. Dunque in pochi mesi ha guadagnato quasi un milione di euro. Una cifra astronomica. La sua più recente conduzione è quella a Le Iene dell’anno passato. Per il futuro ancora non è chiaro se condurrà nuovamente Le Iene oppure no. A quanto pare la Marcuzzi non vuole ripete l’esperienza anche l’anno prossimo. Il motivo sarebbe riconducibile ad un progetto che la conduttrice vuole realizzare già da un pò di tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Ha rivelato che vorrebbe rifare Harem e parlare, rivolgendosi alle donne in modo confidenziale. Si tratta di un programma tv datato 1988 e 2002, in cui venivano ospitate diverse donne che parlavano di se stesse. Pare quindi che non la rivedremo a Le Iene se il suo progetto andrà in porto.