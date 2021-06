Amadeus e Giovanna: ma il figlio dove dorme? Il web è incredulo

Amadeus e Giovanna Civitillo hanno pubblicato nel loro profilo comune una dolce foto di loro figlio, Josè, in una posa decisamente inusuale. I follower si dividono nei commenti

Il conduttore televisivo Amadeus ha concluso una stagione televisiva davvero impegnativa che lo ha visto protagonista di numerosi programmi tra cui spicca indubbiamente l’evento musicale dell’anno nel nostro paese. É stato, infatti, al timone per la seconda volta del “Festival di Sanremo”, addossandosi anche l’onere della direzione artistica.

Nonostante abbia dichiarato apertamente che non ritornerà per il terzo anno consecutivo sul palco dell’Ariston, in RAI ha preso avvio un tira e molla per cercare di convincerlo a tornare sui suoi passi. Si vocifera che possa addirittura essere la scelta principale della dirigenza della tv di stato per la conduzione del prestigioso “Eurovision Song Contest” che si terrà in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin durante l’ultima edizione.

Nel frattempo, Amadeus si gode un po’ di meritate vacanze insieme alla moglie, la frizzante showgirl Giovanna Civitillo, recente conduttrice del “Primafestival“, e loro figlio, il giovane Josè Alberto. Proprio quest’ultimo è stato immortalato in uno scatto che ha fatto tanto chiacchierare il popolo del web.

Amadeus e Giovanna: lo scatto simpatico con Josè e un altro membro della famiglia

Amadeus non ha un profilo social personale ma è la moglie, Giovanna Civitillo, che si occupa di diffondere saltuariamente notizie sul loro lavoro e sulla sfera privata tramite un account Instagram di coppia.

L’ultima foto condivisa ha fatto discutere molto i loro fan. É mostrato il figlio, Josè Alberto, mentre dorme in una posa assai strana e particolare: con la testa dentro il trasportino del cane. In effetti, la loro piccola boston terrier, è spesso presente nelle immagini rilasciate dalla showgirl; come molti padroni felici possono testimoniare, i propri amici a quattro zampe diventano a tutti gli effetti membri della famiglia. Così è per la piccola Kira che dorme placidamente accanto al suo “fratellino” umano. “Una cuccia per due” – scrive Giovanna in didascalia.

Il web si è diviso con commenti diametralmente opposti: “Beh insomma…Contenti voi…”, “Starei attenta a dormire lì”, commenta qualcuno.

Molti, invece, reputano la scena davvero tenera: “Ma che commenti fate?! Magari il cagnolino aveva bisogno di essere rassicurato.’Stai attenta’…’Contenti voi…’ Ma la gente riuscirà mai a farsi i cavolacci propri?! Assurdo!”