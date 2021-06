Ambra e Allegri in crisi? È la cosa che ci si chiede da mesi. Ora le foto chiariscono tutto. Ecco qual è la verità

Ambra e Allegri sono una delle coppie dello showbitz che, ultimamente, è attenzionata in modo maniacale. Su di loro cresce la curiosità ed i riflettori si fanno sempre più pesanti. Per molti è aria di crisi da diverso tempo, per altri di pausa di riflessione. C’è chi parla di musi lunghi e delusioni e poi ci sono loro che non rispondono mai alle provocazioni.

I due stanno insieme da quattro anni e non amano smancerie in pubblico, foto ricordo sui social, dediche e tutto ciò che possa mostrare la loro privacy. E forse è proprio questo il motivo per il quale ogni due per tre si parla di Ambra e Allegri come una coppia che sta per scoppiare.

Lei appare più serena che mai accanto ai figli Jolanda e Leonardo oltre che con mamma Doriana. Le testimonianze di questo suo mondo sul profilo Instagram di Ambra non mancano ma del suo Massimiliano nemmeno l’ombra. E allora che succede tra i due? Ci pensa una foto a chiarire tutto.

Ambra e Allegri, è crisi? La verità in una FOTO

Ambra e Allegri più vicini, uniti e innamorati che mai. I due non lo dicono a parole, con comunicati o sfoghi sui social, ma lo dimostrano con i fatti. Sono stati visti, insieme, in costiera amalfitana per la loro prima vacanza estiva.

In rete il video che li immortala prima in barca e poi passeggiare tra le vie di borgo di Sant’Angelo, una delle zone più belle, di Ischia. Non si negano ai passati e scattano anche qualche foto. Tranquilli e disinvolti, mano nella mano, lei in abito nero, sandali e giacca gialla sul braccio, lui camicia bianca e bermuda.

Un po’ di relax di coppia in queste calde giornate di giugno prima che per l’allenatore, nuovo coach della Juventus, arrivi l’ora di andare in ritiro e riprendere gli allenamenti con la sua nuova squadra dopo ben due anni di stop dal calcio.