“Sei fantastica amore”, che corpo Anna Tatangelo prima del bagno solo l’asciugamano – FOTO

Anna Tatangelo ha fatto impazzire tutti con uno scatto ravvicinato da brividi lungo la schiena: una sensualità d’altri tempi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Per la cantante di Sora è arrivato ancora una volta il momento di sognare ad occhi aperti. L’ex di Gigi D’Alessio sembra particolarmente ispirata in questo fantastico periodo in cui non si risparmia affatto, da un punto di vista fisico.

Anna Tatangelo non ha impiegato molto ad entrare nei cuori di tutti i i suoi fans di Instagram, regalando loro uno spettacolo degno di nota. La condizione di single le permette di non avere alcun limite e mostrarsi al naturale, tutte le volte che vuole.

L’artista, ex vincitrice della sezione “Giovani” di Sanremo 2002 con il brando “Doppiamente Fragili” ha incrementato il suo bottino di successi, cambiando volto al modo di intendere la musica.

L’idea è partita in concomitanza al periodo in cui si è separato dal grande “Maestro” che ha contribuito ad innalzare l’asticella delle ambizioni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Francesco Chiofalo, nuova donna nella sua vita: arriva la conferma

Anna Tatangelo sfida la censura con uno scatto a luci rosse

PER VEDERE LA FOTO DI ANNA TATANGELO, VAI SU SUCCESSIVO