Anna Tatangelo, palestra infuocata: il top scoppia. Fisico mostruoso – FOTO

Anna Tatangelo infuoca la palestra: l’allenamento è bollente e il completino sportivo lo è ancora di più. Fan senza parole!

Proprio ieri, tramite le Instagram stories, Anna Tatangelo ha voluto condividere con i fan una notizia a dir poco entusiasmante: il suo ultimo singolo “Sangria“ ha raggiunto le 300mila visualizzazioni su YouTube. Per la cantante si tratta dell’ennesimo risultato conseguito in appena pochi mesi. Anche “Serenata“, il brano distribuito ad aprile, aveva registrato un successo clamoroso.

L’artista di Sora, tramite l’album “Anna zero“, è tornata a far ballare i suoi numerosissimi fan, che finalmente la vedono felice e raggiante dopo tanto tempo. Anche su Instagram, la cantante non può far a meno di mostrare la propria incontenibile euforia. Quest’oggi, durante l’allenamento in palestra, l’energia e la sensualità di Anna sprizzavano da tutti i pori.

Anna Tatangelo, palestra infuocata: il top scoppia – FOTO

