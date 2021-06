“Vivere a colori”, Annalisa Scarrone costume a paillettes non sfigura le forme: solarsissima – FOTO

Annalisa Scarrone scalda il cuore dei fans con uno scatto da brividi lungo la schiena. Primo piano fantastico: bellezza soleggiata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Reduce dal successo dell’ultimo singolo “Movimento Lento“, una certezza nei tormentoni musicali dell’estate 2021, Annalisa Scarrone ha regalato uno scatto super brillante per la gioia incontenibile dei sui fans.

Il momento più caldo di questi giorni si dipinge tutto ad un tratto di mille colori, ma è solo uno, per Annalisa, quello che si aggiudica il premio dello stupore. Si tratta del verde, la scelta vincente per dare lustro ad una giornata ricca di sole.

L’artista non poteva far mancare la sua presenza in un’estate rovente e quasi irrespirabile da un punto di vista meterologico. Insomma, Annalisa rappresenta la bellezza degli artisti più viva e frizzantina del momento.

In una videoclip, pubblicata qualche giorno fa ha incantato tutti con moviementi sensuali, da ballerina professionista. “Sai anche danzare, cosa non sapresti fare tu?” recita uno dei tanti commenti di approvazione della cantante più “bollente” fino ad ora

NON PERDERTI ANCHE —> “Ballando con le stelle”, Maria De Filippi scippa un noto ballerino al programma: clamoroso

Annalisa Scarrone regina incontrastata dell’estate 2021: fotogenica

PER VEDERE LA FOTO DI ANNALISA SCARRONE, VAI SU SUCCESSIVO