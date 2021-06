Tamponamento a catena tra tir sull’autostrada: due morti

In un drammatico tamponamento a catena tra tre tir sull’autostrada A14, in provincia di Ascoli Piceno, due camionisti hanno perso la vita.

Un bilancio che si aggrava di continuo quello delle vittime sulle strade del nostro Paese. Nella tarda mattinata di ieri, due uomini hanno perso la vita in un terribile incidente avvenuto lungo l’autostrada A14, tra i caselli di Grottammare e San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Tre tir si sarebbero scontrati, per cause ancora da accertare, in un tamponamento a catena, in seguito al quale uno dei mezzi pesanti ha preso fuoco. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 e la Polizia Stradale.

In un tragico incidente, verificatosi sull’autostrada A14 nella tarda mattinata di ieri, lunedì 28 giugno, due uomini hanno perso la vita.

Le vittime sono Carlo Bartolomeoli, 58enne di Jesi (Ancona), e Mario Miani, camionista di 56 anni residente a Cepagatti (Pescara). I due, secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione di Ancona Today, viaggiavano alla guida dei loro rispettivi tir che, per cause ancora da determinare, sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena con un terzo mezzo pesante, tra i caselli di Grottammare e San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. In seguito all’impatto, il camion di Bartolomeoli ha preso fuoco venendo avvolto dalle fiamme.

In pochi minuti, sul luogo dello schianto sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. I pompieri hanno estratto dagli abitacoli i due camionisti per cui, purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Illeso, invece, il conducente del terzo mezzo pesante.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso per chiarire con esattezza la dinamica dello scontro e risalire ad eventuali responsabilità.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico con code, scrive Ancona Today, lunghe sino a 15 chilometri fino a tarda serata.